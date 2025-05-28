Блогерша описала особенности жизни в Турции фразой «в России нет, а хотелось бы»

Тревел-блогерша побывала в Турции и описала некоторые местные особенности жизни фразой «в России нет, а хотелось бы». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Первое, на что обратила внимание автор публикации, — контейнеры для сбора поношенной одежды. «Кто-то скажет: "Можно же и у нас отправить эти вещи на благотворительность". Но ведь эту "благотворительность" надо еще найти. Занятому человеку намного проще дойти до вот такого контейнера», — пояснила она.

Вторая полезная вещь в Турции, о которой рассказала путешественница, — аппараты с кормом для бездомных животных, установленные в туристических местах. По словам блогерши, инициатива направлена на то, чтобы накормить уличных зверей и отвадить иностранных гостей носить для них вредную еду из отелей.

Еще одна особенность, которой позавидовала россиянка, — водопроводный кран и слив на балконах в турецких домах. Автор призналась, что ей приходится использовать несколько ведер воды и десяток тряпок, чтобы помыть балкон после зимы. Турчанкам же для наведения чистоты надо только присоединить шланг к крану, сбрызнуть пол и окна моющим средством, пройтись по ним шваброй, все ополоснуть водой и согнать ее в слив.

Кроме того, путешественница отметила удобство турецких подземных мусорных контейнеров и государственных ресторанов, которые открывают на месте пришедших в негодность исторических зданий.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Турции и рассказала об интересных особенностях местных рынков. По ее словам, весной там активно продают не до конца раскрывшиеся бутоны цветов кабачка и тыквы.

