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07:51, 22 мая 2025Путешествия

Россиянка побывала на рынке в Турции и описала его словами «кто это покупает»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российская путешественница побывала в Турции и рассказала об интересных особенностях местных рынков. Свои впечатления она описала в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

По словам автора, весной на турецких рынках активно продают не до конца раскрывшиеся бутоны цветов кабачка и тыквы. «Серьезно? Кто это покупает?» — удивилась она.

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Россиянка выяснила, что из этих цветов турки готовят долму: фаршируют начинкой из риса или козьего сыра с зеленью и специями, а потом.

Еще один необычная особенность, которую заметила путешественница, — обилие недозрелых слив, персиков и других фруктов. «Турки просто обожают их кислый вкус и считают невероятно полезными для здоровья, так как в период созревания в них очень много витаминов и микроэлементов, а сахара, наоборот, мало», — пояснила она.

Ранее другой тревел-блогер побывал на рынке в Нидерландах. По его словам, обычный хлеб там стоит 350 рублей.

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