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19:26, 28 мая 2025Силовые структуры

Бывшему ректору российского вуза вынесли многолетний приговор за расправу в 90-х

В Москве суд приговорил экс-ректора КФУ Гафурова к 22 годам колонии за убийство
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Ильшат Гафуров

Ильшат Гафуров. Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Савеловский райсуд Москвы приговорил бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова к 22 годам колонии строгого режима за расправу в 90-е годы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие и суд установили, что Гафуров, будучи главой Елабуги, заказал покушение на депутата и предпринимателя Айдара Исрафилова, в которого стреляли 28 августа 1999 года в Москве на автостоянке возле рынка у спорткомплекса ЦСКА.

Показания о причастности Гафурова к преступлению дал один из лидеров банды «29-й комплекс» Юрий Еременко (Ерема), однако позже он заявил, что оговорил экс-ректора.

Прокурор просил назначить экс-ректору 25 лет лишения свободы.

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