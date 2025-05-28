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22:00, 28 мая 2025Россия

Эксперт оценил способность ракет Taurus долететь до Москвы

Дандыкин: Taurus могут долететь до ближнего Подмосковья
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Если у Украины появятся немецкие дальнобойные ракеты Taurus, то президент страны Владимир Зеленский будет посылать их на территорию России, не испытывая при этом «никаких угрызений», рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«Taurus могут долететь до ближнего Подмосковья. Смотря откуда будут стрелять», — отметил он. При этом эксперт подчеркнул, что система противовоздушной обороны в Москве работает хорошо.

Ранее канцлер Германии Мерц подтвердил, что страна снимает ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины вглубь России. Помимо этого, две страны подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

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