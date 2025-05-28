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10:01, 28 мая 2025Мир

Израиль предупредил США о готовности атаковать ядерные объекты Ирана

NYT: Израиль оповестил Трампа о готовности атаковать ядерные объекты Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Israeli Army / Reuters

Руководство Израиля в начале мая оповестило администрацию президента США Дональда Трампа, что о готовности атаковать ядерные объекты Ирана. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Пока администрация Трампа пытается договориться о ядерной сделке с Ираном, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожает сорвать переговоры, нанеся удар по основным объектам Ирана по обогащению урана», — говорится в материале.

Отмечается, что незадолго до первой официальной зарубежной поездки Трампа на Ближний Восток Израиль предупредил американскую администрацию о том, что готовится нанести удары по ядерным объектам Ирана. Трамп попросил не делать этого, чтобы иметь больше рычагов для заключения с Ираном сделки.

Несмотря на это, пишет газета, Израиль может решиться на удар по Ирану без предупреждения. Согласно разведывательным данным, для этого понадобится семь часов, которых будет недостаточно, чтобы отговорить израильское руководство от такой идеи.

Израильские чиновники опасаются, что Трамп настолько жаждет заключения собственной сделки, что может позволить Ирану сохранить свои объекты по обогащению урана. Для Израиля неприемлем такой вариант развития событий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что переговоры с Ираном по ядерной программе идут в верном направлении. По ее словам, есть два варианта завершения сделки с Ираном: либо будет достигнуто позитивное дипломатическое решение, либо она приведет к негативной ситуации для Исламской Республики.

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