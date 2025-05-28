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12:24, 28 мая 2025Наука и техника

Кофе без кофеина оказался не менее полезным

Heliyon: Кофе без кофеина тоже повышает внимание и ускоряет реакции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Younes Karami / Unsplash

Кофе может повышать внимание и ускорять реакции даже без кофеина — к такому выводу пришли исследователи из Словении. Результаты исследования опубликованы в Heliyon.

В эксперименте приняли участие 20 здоровых студентов, регулярно пьющих кофе. Им давали напиток с кофеином и без, а затем замеряли скорость реакции и активность мозга с помощью ЭЭГ. При этом участники не знали, какой напиток им достался. Чтобы избежать побочных эффектов, перед экспериментом участники не употребляли кофе минимум 8 часов и не ели 2 часа. Все они были в хорошей физической форме и имели схожие параметры здоровья.

Оказалось, что эффект повышения внимания проявлялся и после обычного кофе, и после безкофеинового. Исследователи отмечают: на когнитивные функции, вероятно, повлияло не только содержание чашки, сколько само ожидание эффекта. Это подтверждает известное явление плацебо, но на уровне бодрости, а не только самочувствия.

Тем не менее некоторые параметры, такие как скорость реакции, действительно были выше после употребления кофеина. Это указывает на то, что кофеин оказывает объективное воздействие, но субъективные ощущения бодрости и улучшения концентрации могут в значительной степени зависеть от психологического настроя.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление кофе может снижать риск возрастного ослабления организма. Исследование показало, что у людей старше 55 лет, пьющих по четыре и более чашек в день, реже наблюдаются мышечная слабость, усталость и замедленная походка.

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