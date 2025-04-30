Назван помогающий замедлить старение напиток

Eur J Nutr: Употребление кофе снижает риск возрастного ослабления организма

Регулярное употребление кофе может быть связано с более низким риском возрастного ослабления организма. К такому выводу пришли ученые из Амстердамского института общественного здоровья. Исследование опубликовано в European Journal of Nutrition (Eur J Nutr).

Анализ охватил данные 1161 человека старше 55 лет, которых наблюдали на протяжении семи лет в рамках долгосрочного исследования старения. Специалисты оценивали ряд показателей, отражающих ухудшение физического состояния: непреднамеренную потерю веса, мышечную слабость, хроническую усталость, замедленную походку и низкую двигательную активность.

Выяснилось, что у тех, кто регулярно пил 4 и более чашки кофе в день, эти признаки встречались значительно реже. Ученые связывают эффект с антиоксидантами, содержащимися в кофе: они снижают воспалительные процессы, замедляют потерю мышечной массы и помогают регулировать обмен веществ.

Кофе уже ассоциировали с улучшением когнитивных функций и снижением риска возрастных заболеваний. Теперь исследователи подчеркивают, что при умеренном потреблении (до 400 мг кофеина в день — примерно 3-5 чашек) кофе может стать частью стратегии поддержания здоровья в пожилом возрасте.