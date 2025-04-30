Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:26, 30 апреля 2025Наука и техника

Назван помогающий замедлить старение напиток

Eur J Nutr: Употребление кофе снижает риск возрастного ослабления организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jonas Jacobsson / Unsplash

Регулярное употребление кофе может быть связано с более низким риском возрастного ослабления организма. К такому выводу пришли ученые из Амстердамского института общественного здоровья. Исследование опубликовано в European Journal of Nutrition (Eur J Nutr).

Анализ охватил данные 1161 человека старше 55 лет, которых наблюдали на протяжении семи лет в рамках долгосрочного исследования старения. Специалисты оценивали ряд показателей, отражающих ухудшение физического состояния: непреднамеренную потерю веса, мышечную слабость, хроническую усталость, замедленную походку и низкую двигательную активность.

Выяснилось, что у тех, кто регулярно пил 4 и более чашки кофе в день, эти признаки встречались значительно реже. Ученые связывают эффект с антиоксидантами, содержащимися в кофе: они снижают воспалительные процессы, замедляют потерю мышечной массы и помогают регулировать обмен веществ.

Кофе уже ассоциировали с улучшением когнитивных функций и снижением риска возрастных заболеваний. Теперь исследователи подчеркивают, что при умеренном потреблении (до 400 мг кофеина в день — примерно 3-5 чашек) кофе может стать частью стратегии поддержания здоровья в пожилом возрасте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них

    Россиянам назвали настораживающие в объявлениях о продаже квартир фразы

    Россиянка все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей

    Раскрыты попытки властей США помешать контактам Трампа и Путина

    Девочка-подросток получила ожоги второй степени во время полета из-за стюардессы

    Спасение почти захлебнувшейся девушки из бурной реки попало на видео

    Суд подтвердил запрет на вывоз наличных евро в Россию для одной цели

    В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

    Разведчик рассказал о подробностях наступления российских военных на Горналь

    Стало известно о переговорах «Спартака» со Станковичем по новому контракту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости