Лавров и глава МИД Турции поговорили второй день подряд

Лавров и глава МИД Турции поговорили по телефону и обсудили Украину

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Турции Хакан Фидан поговорили второй день подряд и обсудили Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком министерстве.

«В ходе беседы обсуждались последние усилия по прекращению российско-украинской войны», — сообщили в МИД Турции.

В турецком внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Турция полностью готова принять переговоры России и Украины в Стамбуле 2 июня.

Ранее Лавров подвел итоги переговоров с Фиданом, состоявшихся 27 мая в Москве, и назвал их плодотворными и полезными. Турецкий дипломат также оценил встречу с российским коллегой как «весьма позитивную», поскольку им удалось детально обсудить российско-турецкие отношения, а также вопросы региональной повестки дня.