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10:41, 28 мая 2025Мир

Лавров назвал «спусковой крючок» конфликта на Украине

Лавров: Линия на затягивание Украины в НАТО стала спусковым крючком конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Линия на затягивание Украины в НАТО стала «спусковым крючком» конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава российского МИД также назвал экспансию НАТО на восток причиной глубокого кризиса безопасности Европы. «Исторический опыт показывает, что если приходит НАТО — жди беды», — отметил дипломат.

В апреле Лавров заявил, что украинский конфликт можно решить за счет отказа Киева от вступления в НАТО. По словам главы МИД, на совещании министров иностранных дел (СМИД) межгосударственного объединения БРИКС Россия вновь подробно изложила принципиальные подходы по урегулированию украинского конфликта «путем устранения коренных причин его возникновения».

Министр подчеркнул, что причины заключались в многолетних попытках расширять НАТО на восток «вплоть до российских границ и поглотить Украину в Североатлантический альянс».

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