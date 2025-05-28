Актер Ди Каприо намерился поспешно жениться назло Брэдли Куперу

Американский актер Леонардо Ди Каприо намерился поспешно жениться назло одной голливудской звезде. Соответствующую информацию публикует Radar Online.

По данным издания, 50-летний артист хочет побыстрее оформить отношения с итальянской моделью Витторией Черетти назло своему коллеге Брэдли Куперу. По его словам, основная причина в том, что Купер встречается с бывшей возлюбленной Ди Каприо Джиджи Хадид.

«Дружба уже не та, что была, потому что появилась Джиджи и, поскольку они оба встречались с ней, очевидно, ее роман с Лео закончился не так уж хорошо. Она обвинила Лео в том, что тот водил ее за нос», — рассказал собеседник издания.

Как сообщил анонимный источник, актер решил опередить Купера, поскольку у них присутствует негласное соперничество. «Они ведут себя в этом отношении довольно незрело. Они соревновались за дома, машины, отпуска, экологические кампании и отношения с красивыми моделями», — отметил инсайдер.

Ранее в мае стало известно, что Леонардо Ди Каприо решил жениться. Доказательством тому стали его внешние перемены и изменение образа жизни. Так, знаменитость заметно похудел и стал реже посещать вечеринки.