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15:42, 13 мая 2025Ценности

Леонардо Ди Каприо решил жениться

HeatWorld: Актер Леонардо Ди Каприо решил жениться на модели Виттории Черетти
Екатерина Ештокина

Фото: C Flanigan / Globallookpress.com

Американский актер Леонардо Ди Каприо решил жениться на итальянской модели Виттории Черетти. Соответствующую информацию публикует издание HeatWorld.

По словам анонимного источника, 50-летний артист не хочет провести старость в одиночестве и готов расстаться со статусом завидного голливудского холостяка. «Для него это очень важное событие — увидеть Витторию в качестве невесты. Он много думал о женитьбе и хотел бы сделать это как можно скорее», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, инсайдер подчеркнул, что Черетти четко дала понять возлюбленному, что не намерена долго ждать предложения руки и сердца. «Она обозначила, что логичный и заключительный этап в их отношениях — это брак, и она не будет ждать долго», — уточнил он.

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Доказательством тому, что Ди Каприо настроен решительно, стали его внешние перемены и изменение образа жизни. Так, знаменитость заметно похудел и стал реже посещать вечеринки. «Виттория оказала на него огромное влияние, у него больше нет постоянной потребности быть вне дома», — заявил он.

В то же время источник подчеркнул, что больше всего такому решению Ди Каприо рада его 82-летняя мать, которая очень ждет внуков. «Лео потребовалось гораздо больше времени, чем другим мужчинам, чтобы созреть на этот шаг, но теперь он расцветет. А его мать вздохнет с облегчением, если у него появится ребенок», — заключил собеседник издания.

В апреле 50-летний Леонардо Ди Каприо бросился омолаживаться из страха потерять молодую модель.

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