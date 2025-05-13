HeatWorld: Актер Леонардо Ди Каприо решил жениться на модели Виттории Черетти

Американский актер Леонардо Ди Каприо решил жениться на итальянской модели Виттории Черетти. Соответствующую информацию публикует издание HeatWorld.

По словам анонимного источника, 50-летний артист не хочет провести старость в одиночестве и готов расстаться со статусом завидного голливудского холостяка. «Для него это очень важное событие — увидеть Витторию в качестве невесты. Он много думал о женитьбе и хотел бы сделать это как можно скорее», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, инсайдер подчеркнул, что Черетти четко дала понять возлюбленному, что не намерена долго ждать предложения руки и сердца. «Она обозначила, что логичный и заключительный этап в их отношениях — это брак, и она не будет ждать долго», — уточнил он.

Доказательством тому, что Ди Каприо настроен решительно, стали его внешние перемены и изменение образа жизни. Так, знаменитость заметно похудел и стал реже посещать вечеринки. «Виттория оказала на него огромное влияние, у него больше нет постоянной потребности быть вне дома», — заявил он.

В то же время источник подчеркнул, что больше всего такому решению Ди Каприо рада его 82-летняя мать, которая очень ждет внуков. «Лео потребовалось гораздо больше времени, чем другим мужчинам, чтобы созреть на этот шаг, но теперь он расцветет. А его мать вздохнет с облегчением, если у него появится ребенок», — заключил собеседник издания.

В апреле 50-летний Леонардо Ди Каприо бросился омолаживаться из страха потерять молодую модель.