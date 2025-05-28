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14:32, 28 мая 2025Силовые структуры

Момент нападения на курьера с чемоданом денег в «Москва-Сити» попал на видео

Ограбление курьера с чемоданом денег в «Москва-Сити» попало на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Ограбление курьера с чемоданом денег в «Москва-Сити» попало на видео. Об этом сообщает издание Baza.

На кадрах видно, как курьера с сумкой, в которой находилось 127 миллионов рублей, ограбили при выходе из здания. Они заблокировали его в дверях, избили и отняли деньги.

По данным канала, нападавшие приезжали на место будущего преступления несколько раз. Также 23 мая они находились в ресторане рядом с башней, где произошло ограбление. Сотрудники заведения опознали их.

У двух задержанных, 27-летнего Хамида и 32-летнего Умара, была изъята часть похищенной суммы. Они также рассказали следователям, что в нападении принимали участие семь человек. Остальные находятся в розыске.

Нападение на 34-летнего Дмитрия произошло 25 мая. Ему передали чемодан с деньгами. Он вышел на улицу и собирался сесть в такси, но к нему подошли неизвестные. Один из них, чтобы отвлечь, спросил, как называется эта башня, после чего у него выхватили чемодан и убежали.

Ранее сообщалось, что в ограблении на 127 миллионов рублей в Москве заподозрили выходцев из Чечни.

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