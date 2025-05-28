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16:48, 28 мая 2025Россия

Против руководства российской школы возбудили дело из-за TikTok-ролика учеников о туалете

В Саратове против руководства школы возбудили дело из-за TikTok-тренда о туалете
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Саратовской области»

В отношении руководства школы № 43 в Саратове, где учащиеся подхватили TikTok-тренд с передачей туалета, возбудили административное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы региональной прокуратуры.

Административные протоколы были составлены по статьям «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», а также «Непредставление сведений (информации) в государственный орган».

В надзорном ведомстве Саратовской области добавили, что сотрудник прокуратуры и депутат облдумы Александр Янклович, а также представитель городской администрации Александр Блатман встретились со школьниками, ставшими участниками инцидента.

25 мая видео из саратовской школы распространило издание «СарИнформ». На ролике один из старших казаков объявляет, что вместе с туалетом «передается воровская воля», и зачитывает младшим правила, содержащие нецензурную брань.

В конце видео ученики исполняют песню Михаила Круга «Кольщик» и, как утверждает 164.ru, выкрикивают: «АУЕ!» («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России).

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