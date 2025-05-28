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15:43, 28 мая 2025Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от холодного душа из-за риска инфаркта

Кардиолог Кондрахин: Холодный душ может привести к инфаркту у гипертоников
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

При сердечно-сосудистых заболеваниях холодный душ может быть опасен, предупредил врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. От рисков этой водной процедуры для некоторых людей он предостерег россиян в беседе с «Москвой 24».

По словам Кондрахина, к закаливанию с помощью холодной воды в целом нужно подходить постепенно: если резко перейти к ледяной воде, из-за переохлаждения иммунитет ослабеет. Кроме того, подобную процедуру могут тяжело переносить гипертоники. «При резком перепаде температуры в теле происходит выброс адреналина, чтобы оно быстрее согрелось. Это опасно повышением давления и может вызвать ухудшение самочувствия у страдающих гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — объяснил он.

В худшем случае это может привести к инфаркту, добавил Кондрахин. Врач призвал желающих закаляться начинать с прохладной воды, температура которой будет комфортна.

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