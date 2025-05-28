Некоторых россиян предостерегли от холодного душа из-за риска инфаркта

Кардиолог Кондрахин: Холодный душ может привести к инфаркту у гипертоников

При сердечно-сосудистых заболеваниях холодный душ может быть опасен, предупредил врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. От рисков этой водной процедуры для некоторых людей он предостерег россиян в беседе с «Москвой 24».

По словам Кондрахина, к закаливанию с помощью холодной воды в целом нужно подходить постепенно: если резко перейти к ледяной воде, из-за переохлаждения иммунитет ослабеет. Кроме того, подобную процедуру могут тяжело переносить гипертоники. «При резком перепаде температуры в теле происходит выброс адреналина, чтобы оно быстрее согрелось. Это опасно повышением давления и может вызвать ухудшение самочувствия у страдающих гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — объяснил он.

В худшем случае это может привести к инфаркту, добавил Кондрахин. Врач призвал желающих закаляться начинать с прохладной воды, температура которой будет комфортна.

Ранее терапевт Назифат Уртенова посоветовала не сочетать некоторые медикаменты с кофе. По ее словам, это чревато бессонницей и головной болью.