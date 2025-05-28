Nissan собрался распродавать активы из-за долгов

Bloomberg: Nissan намерен привлечь на рынке $7 млрд для погашения долгов

Японский автопроизводитель Nissan, которому в 2026 году предстоят крупные выплаты по долгу, собирается привлечь более семи миллиардов долларов за счет размещения облигаций и продажи активов. Об этом со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы пишет Bloomberg.

По данным агентства, компания планирует выпустить конвертируемые бонды и традиционные облигации, в том числе в долларах США и евро, получить синдицированный кредит почти на полтора миллиарда долларов, а также продать часть своей доли в Renault SA, долю в производителе аккумуляторов AESC Group Ltd., заводы в ЮАР и Мексике. Также рассматривается возможность реализации здания штаб-квартиры Nissan в Йокогаме с последующей его арендой.

Предложения пока не одобрены советом директоров, говорится в публикации. Там отмечается, что «агрессивные и широкомасштабные планы по сбору средств подчеркивают быстро ухудшающееся финансовое и операционное положение Nissan», капитализация которой, по данным «Интерфакса», снизилась с начала года на четверть.

Ранее сообщалось, что руководство концерна на фоне падения автопродаж планирует закрыть три завода и уволить порядка 20 тысяч сотрудников. Проблем Nissan добавляют сорвавшиеся переговоры о слиянии еще с одним японским автопроизводителем — Honda. В компании планировали стабилизировать ухудшающееся финансовое положение за счет объединения, однако заключить желаемую сделку не удалось.

Три месяца Fitch последним из крупнейших рейтинговых агентств понизило кредитный рейтинг Nissan с «BBB-» до «мусорного» «BB+» с негативным прогнозом.