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17:11, 26 февраля 2025Экономика

Рейтинг японского автопроизводителя снизили до мусорного уровня

Fitch снизило рейтинг Nissan до неинвестиционного уровня «BB+»
Дмитрий Воронин

Фото: Freepik

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Nissan с «BBB-» до «мусорного» «BB+» с негативным прогнозом. Об этом пишет Bloomberg.

Другие представители «большой тройки» — Moody's и S&P — довели рейтинг Nissan до неинвестиционного на прошлой неделе и в марте позапрошлого года соответственно, напоминают журналисты.

В свою очередь в Fitch указали, что корректировка рейтинга «отражает устойчиво низкую прибыльность Nissan», давление, на которую, как ожидают аналитики, «будет сохранятся в течение следующих одного-двух лет». Также отмечается, что «негативный» прогноз отражает неопределенность в отношении реализации плана реструктуризации автопроизводителя.

Ранее агентство сообщало со ссылкой на источники, что Nissan планирует сократить производственные линии на своих заводах по всему миру, стремясь остановить ухудшение финансовых показателей. В ноябре прошлого года компания объявила о планах увольнения девяти тысяч сотрудников и сокращения производства автомобилей на 20 процентов на фоне резкого падения чистой прибыли.

Сохраняется и неопределенность ланов слияния Nissan с Honda Motor, препятствием на пути которого называют в том числе переживаемые автобизнесом проблемы с деньгами.

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