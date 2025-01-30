Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:29, 30 января 2025Экономика

Объединение Nissan и Honda оказалось под вопросом

Bloomberg: Сделка по объединению Nissan и Honda рискует сорваться
Кирилл Луцюк

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Слияние компаний Nissan и Honda едва ли можно считать решенным делом, если принять во внимание кризис, который переживает первая компания. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Оно отметило, что и Honda, и Nissan столкнулись с застоем или падением мировых продаж автомобилей в 2024 году, что делает необходимым их объединение. Продажи Honda в минувшем году упали на 4,6 процента — до 3,8 миллиона единиц, а производство снизилось на 11 процентов — до 3,7 миллиона ​​автомобилей. Продажи Nissan сократились на 0,8 процента — до 3,3 миллиона, а выпуск — на 8,7 процента, до 3,1 миллиона единиц.

В такой ситуации Honda надеется расширить масштабы деятельности за счет поглощения Nissan. В результате этой сделки может появиться новый мировой тяжеловес, которому по силам конкурировать с самыми сильными игроками. В декабре Honda и Nissan объявили, что хотят объединить оба бренда в рамках одной холдинговой компании. Если к ним присоединится Mitsubishi, то совокупные продажи этого трио достигнут восьми миллионов автомобилей в год, и оно встанет в один ряд с такими гигантами, как Toyota, которая в прошлом году продала 10,8 миллиона автомобилей, или Volkswagen — 9 миллионов.

Материалы по теме:
«Худший год за последние 50 лет» Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
«Худший год за последние 50 лет»Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
27 декабря 2024
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022

Однако объединение Honda и Nissan под вопросом из-за финансового кризиса Nissan, в то время как Honda настаивает на стабильном состоянии обоих участников сделки.

Ранее сообщалось о планах Nissan избежать краха за счет сокращения сотрудников, но не закрытия заводов. Речь идет об увольнении 9000 рабочих по всему миру.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали американскими ракетами нефтепровод «Дружба» под Брянском. На месте ЧП возник пожар

      В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета

      Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

      Падение прибыли банков связали с укреплением рубля

      Сумма взятки по делу главы «Фонбет» выросла до 60 миллионов рублей

      СК назвал фигурантов дела обвиняемого в коррупции главы «Фонбета»

      В больнице Петербурга мать под наркотиками едва не задушила своего пятимесячного ребенка

      В Петербурге продадут «Балтийскую жемчужину»

      В ДНР рассказали о новой угрозе соединениям ВСУ в Запорожской области

      В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше