Объединение Nissan и Honda оказалось под вопросом

Bloomberg: Сделка по объединению Nissan и Honda рискует сорваться

Слияние компаний Nissan и Honda едва ли можно считать решенным делом, если принять во внимание кризис, который переживает первая компания. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Оно отметило, что и Honda, и Nissan столкнулись с застоем или падением мировых продаж автомобилей в 2024 году, что делает необходимым их объединение. Продажи Honda в минувшем году упали на 4,6 процента — до 3,8 миллиона единиц, а производство снизилось на 11 процентов — до 3,7 миллиона ​​автомобилей. Продажи Nissan сократились на 0,8 процента — до 3,3 миллиона, а выпуск — на 8,7 процента, до 3,1 миллиона единиц.

В такой ситуации Honda надеется расширить масштабы деятельности за счет поглощения Nissan. В результате этой сделки может появиться новый мировой тяжеловес, которому по силам конкурировать с самыми сильными игроками. В декабре Honda и Nissan объявили, что хотят объединить оба бренда в рамках одной холдинговой компании. Если к ним присоединится Mitsubishi, то совокупные продажи этого трио достигнут восьми миллионов автомобилей в год, и оно встанет в один ряд с такими гигантами, как Toyota, которая в прошлом году продала 10,8 миллиона автомобилей, или Volkswagen — 9 миллионов.

Однако объединение Honda и Nissan под вопросом из-за финансового кризиса Nissan, в то время как Honda настаивает на стабильном состоянии обоих участников сделки.

Ранее сообщалось о планах Nissan избежать краха за счет сокращения сотрудников, но не закрытия заводов. Речь идет об увольнении 9000 рабочих по всему миру.