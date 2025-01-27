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13:31, 27 января 2025Экономика

Японский автогигант запланировал массовые увольнения

Bloomberg: Nissan запланировала сократить тысячи сотрудников по всему миру
Кирилл Луцюк

Фото: Ian Forsyth / Pool / Reuters

Nissan Motor Co. надеется предотвратить собственный крах, сокращая сотрудников, но избежав закрытия заводов. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их информации, объявленные ранее планы по сокращению девяти тысяч рабочих мест по всему миру реализуются в настоящее время. Массовыми увольнениями японский автогигант рассчитывает сократить расходы.

Издание напомнило, что последний кризис Nissan имел место в ноябре 2024 года, когда компания сообщила о падении чистой прибыли за первое полугодие на 94 процента. Автопроизводитель изо всех сил старался не отставать от конкурентов в отрасли, но обнаружил нехватку привлекательных моделей и не смог полноценно конкурировать с гибридами на рынке США и электрокарами в Китае.

В конце декабря минувшего года сообщалось, что автоконцерны Honda и Nissan намерены завершить сделку по слиянию к июню 2025 года. Ожидается, что если сделка произойдет к этому времени, то к августу 2026 года на бирже появятся акции новой холдинговой компании.

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