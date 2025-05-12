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13:42, 12 мая 2025Экономика

Ушедший из России автогигант уволит тысячи сотрудников

NHK: Руководство Nissan Motor планирует уволить около 20 тысяч сотрудников
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Руководство японского концерна Nissan Motor планирует уволить порядка 20 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации бизнеса на фоне растущих издержек. Об этом сообщает местное информационное агентство NHK со ссылкой на источники.

Сокращение численности персонала, как уточняется, затронет около 15 процентов глобального штата ушедшего из России автогиганта. В ноябре 2024 года компания объявила о намерении уволить девять тысяч сотрудников. В рамках плана по сокращению издержек планируется сократить еще 11 тысяч работников, пояснили собеседники агентства.

Увольнения будут происходить как в Японии, так и за рубежом, добавили источники. Руководство концерна, в частности, планирует закрыть три завода, включая производственную площадку в Таиланде. Причиной стало падение мировых продаж автомобилей Nissan. На этом фоне в компании ожидают убыток в 750 миллиардов иен (порядка 5,1 миллиарда долларов) по итогам завершившегося в конце марта финансового года.

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Проблем Nissan добавляют сорвавшиеся переговоры о слиянии еще с одним японским автопроизводителем — Honda. В компании планировали стабилизировать ухудшающееся финансовое положение за счет объединения, однако заключить желаемую сделку не удалось. Это привело к отставке генерального директора Макото Учиды, который утверждал, что без слияния с Honda Nissan будет «трудно выжить». Новым руководителем концерна стал Иван Эспиноса, намеревающийся выправить положение компании за счет массового сокращения персонала.

Дополнительной угрозой для Nissan служат импортные пошлины США на иностранные автомобили и комплектующие к ним. В начале апреля глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов на подобную продукцию до 25 процентов от таможенной стоимости. После этого руководство Nissan решило сократить выпуск самой популярной в США модели — внедорожник Rogue.

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