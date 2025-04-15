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14:03, 15 апреля 2025Экономика

Nissan сократит производство самой популярной в США модели из-за пошлин Трампа

Reuters: Nissan сократит производство внедорожника Rogue в Японии
Вячеслав Агапов

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Третий по величине японский производитель автомобилей Nissan сократит выпуск самой популярной в США модели из-за влияния пошлин президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

С мая по июль автоконцерн снизит планы производства внедорожника Rogue на заводе на Кюсю, на юго-западе Японии на 13 тысяч автомобилей. Это пятая часть от общего количества машин этой модели, что продавались в первом квартале 2025 года в США.

В 2024 году Rogue стал самой продаваемой моделью Nissan в США: за год было продано почти 246 тысяч автомобилей, более четверти от общего объема продаж Nissan в регионе. Компания собирает эти модели также в Смирне, штат Теннесси.

По словам источника, из-за решения сократить производство рабочие на крупнейшем заводе Nissan, будут работать меньше часов. В некоторые дни работа будет полностью остановлена.

В Nissan заявили, что пересматривают производственную деятельность и цепочку поставок, чтобы найти оптимальные решения для повышения эффективности и экологичности. Компания заявила, что стремится адаптироваться к изменениям на рынке, уделяя приоритетное внимание рабочей силе и производственным возможностям. Еще до введения тарифов Nissan планировала сократить глобальные производственные мощности на 20 процентов.

Ранее стало известно, что Nissan собирается перенести часть производства на территорию США. Уже этим летом Nissan планирует сократить производство на своем заводе в Фукуоке на западе Японии и перенести часть производства внедорожника Rogue в США. Таким образом автогигант надеется смягчить влияние пошлин Трампа.

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