Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:10, 5 апреля 2025Экономика

Еще один автогигант захотел перенести производство в США

Reuters: Nissan собирается перенести часть производства в США
Кирилл Луцюк

Фото: William DeShazer / Reuters

Японский автопроизводитель Nissan собирается перенести часть производства на территорию США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оказалось, что уже этим летом Nissan планирует сократить производство на своем заводе в Фукуоке на западе Японии и перенести часть производства внедорожника Rogue в США. Таким образом автогигант надеется смягчить влияние пошлин президента США Дональда Трампа.

Как известно, ранее руководство Nissan решило остановить прием заказов на новые премиальные кроссоверы Infiniti QX50 и QX55 для клиентов из США. Так автогигант отреагировал на решение Вашингтона ввести повышенные пошлины на импортные автомобили.

Позже аналогичное решение приняла еще одна крупная автомобильная компания, Jaguar Land Rover.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что был неприятно удивлен реакцией США на удар России по Кривому Рогу. А потом попросил дать больше Patriot

    Во Львовской области водители маршруток объявили забастовку из-за действий ТЦК

    Россиянам рассказали о ситуации с распространяемой комарами инфекцией

    Трамп сравнил влияние пошлин на экономики США и Китая

    Губерниев оценил отказ российских гимнастов выступать в нейтральном статусе

    В Европе предложили лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Россиянам раскрыли пользу секса только по выходным

    Четверых французов задержали при попытке попасть на территорию Байконура

    Из крупнейшего аквапарка Москвы эвакуировали всех посетителей

    Удар «Змея Горыныча» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше