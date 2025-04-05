Еще один автогигант захотел перенести производство в США

Reuters: Nissan собирается перенести часть производства в США

Японский автопроизводитель Nissan собирается перенести часть производства на территорию США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оказалось, что уже этим летом Nissan планирует сократить производство на своем заводе в Фукуоке на западе Японии и перенести часть производства внедорожника Rogue в США. Таким образом автогигант надеется смягчить влияние пошлин президента США Дональда Трампа.

Как известно, ранее руководство Nissan решило остановить прием заказов на новые премиальные кроссоверы Infiniti QX50 и QX55 для клиентов из США. Так автогигант отреагировал на решение Вашингтона ввести повышенные пошлины на импортные автомобили.

Позже аналогичное решение приняла еще одна крупная автомобильная компания, Jaguar Land Rover.