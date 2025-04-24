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14:52, 24 апреля 2025Экономика

Автогигант заявил об убытке в несколько миллиардов долларов

Bloomberg: Чистый убыток Nissan превысит пять миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

Финансовый год, закончившийся в прошлом месяце, японский автогигант Nissan Motor Co. завершил с чистым убытком в 750 миллиардов иен, или в 5,3 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании.

Отмечается, что Nissan вынужден продавать свой стареющий модельный ряд с дисконтом, надеясь таким образом избежать накопления запасов, что плохо сказывается на прибылях компании. А это, в свою очередь, вынуждает ее руководство искать новый спасательный круг после того, как сорвались переговоры о слиянии с Honda. Последнее привело к отставке генерального директора Макото Учиды, который в то время предупреждал, что Nissan будет «трудно выжить» без партнерства какого-либо рода.

Комментируя эту ситуацию, аналитик Bloomberg Intelligence Тацуо Есида, констатировал, что заявивший о своих убытках Nissan наконец-то признал неизбежное, так как рынок ожидал больших потерь.

В начале апреля сообщалось, что Nissan решил сократить выпуск самой популярной в США модели из-за пошлин президента Дональда Трампа. Речь идет о внедорожнике Rogue.

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