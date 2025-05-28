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02:01, 28 мая 2025Наука и техника

Популярный вид спорта связали с риском внезапной смерти

EHJ: Профессиональный бодибилдинг связали повышенным риском внезапной смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Профессиональный бодибилдинг может быть связан с резко повышенным риском внезапной смерти — к такому выводу пришли исследователи из Университета Падуи. Анализ, опубликованный в European Heart Journal, охватил более 20 тысяч спортсменов и выявил 73 случая внезапной смерти за восемь лет, большая часть которых была связана с остановкой сердца.

Особенно высокий риск оказался у элитных бодибилдеров. Среди участников топовых международных соревнований вероятность сердечной смерти была в 14 раз выше, чем у любителей. В некоторых случаях причиной становилось злоупотребление препаратами, однако у большинства спортсменов были выявлены характерные изменения сердца: утолщение левого желудочка и значительное увеличение массы органа.

Авторы подчеркивают: экстремальные тренировки, строгие диеты и стимулирующие вещества могут вызывать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Они призывают спортивные федерации и медсообщества срочно разработать рекомендации по профилактике внезапной смерти среди бодибилдеров.

Ранее ученые выяснили, что снизить риск преждевременной смерти можно даже при редких тренировках — достаточно соблюдать недельную норму в 150 минут физической активности. Анализ данных более 93 тысяч человек показал, что даже занятия только по выходным значительно уменьшают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

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