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04:31, 7 апреля 2025Наука и техника

Найден способ избежать преждевременную смерть

AHA: 150 минут физических нагрузок в неделю снижают риск преждевременной смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Если заниматься спортом всего 1–2 раза в неделю, но при этом достигать рекомендованных 150 минут физической активности, можно заметно снизить риски преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 93 тысяч человек. Результаты опубликованы на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Участников эксперимента разделили на три группы: те, кто тренируется только по выходным, но выполняет норму в 150 минут, те, кто распределяет нагрузку в течение всей недели, и те, кто не выполняет рекомендованный минимум.

Оказалось, что даже «выходные спортсмены» получают значительные преимущества. В этой группе смертность от всех причин снижалась на 32 процента, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31 процент, от рака — на 21 процент. У тех, кто занимался регулярно в течение недели, эти показатели были чуть ниже: 26, 24 и 13 процентов соответственно.

Результаты оказались неожиданными: ученые предполагали, что постепенная и регулярная нагрузка должна быть эффективнее. Однако оказалось, что важнее всего соблюдать общий недельный объем физической активности — не менее 150 минут.

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