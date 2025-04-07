Найден способ избежать преждевременную смерть

AHA: 150 минут физических нагрузок в неделю снижают риск преждевременной смерти

Если заниматься спортом всего 1–2 раза в неделю, но при этом достигать рекомендованных 150 минут физической активности, можно заметно снизить риски преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 93 тысяч человек. Результаты опубликованы на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Участников эксперимента разделили на три группы: те, кто тренируется только по выходным, но выполняет норму в 150 минут, те, кто распределяет нагрузку в течение всей недели, и те, кто не выполняет рекомендованный минимум.

Оказалось, что даже «выходные спортсмены» получают значительные преимущества. В этой группе смертность от всех причин снижалась на 32 процента, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31 процент, от рака — на 21 процент. У тех, кто занимался регулярно в течение недели, эти показатели были чуть ниже: 26, 24 и 13 процентов соответственно.

Результаты оказались неожиданными: ученые предполагали, что постепенная и регулярная нагрузка должна быть эффективнее. Однако оказалось, что важнее всего соблюдать общий недельный объем физической активности — не менее 150 минут.