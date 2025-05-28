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07:32, 28 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Попытки прорыва ВСУ в Курскую область объяснили

Военный эксперт Глазунов связал попытки ВСУ прорваться в Россию с сомнениями ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно теряет популярность в Европе, по этой причине ему необходима хотя бы маленькая победа на территории России с заходом в Курскую или другую приграничную область, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов.

«Популярность Зеленского падает не только на Украине, но и в Европе. Там начинают сомневаться, что поставили на тех. Поэтому Зеленскому очень важно показать, что украинская армия еще может выполнять боевые задачи, может сопротивляться. И ему совершенно необходим прорыв хотя бы где-то», — считает Глазунов.

По оценке военного эксперта, попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможны и в Курской области, и в Брянской, Белгородской. Глазунов подчеркнул, что Зеленскому нужна хотя бы маленькая победа, захват территорий.

«Европейские лидеры начинают сомневаться в Зеленском. Так что он будет всеми силами пытаться прорваться на территорию России, захватить хотя бы небольшой участок, чтобы продемонстрировать способность к атаке», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся к новой попытке прорыва в Россию через границу в Курской области. За сутки украинские войска более 40 раз обстреляли из танков российские позиции в Глушковском районе.

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