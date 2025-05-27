Стало известно о подготовке ВСУ к новой попытке прорыва в Россию

Shot: ВСУ готовятся к новой попытке прорыва границы в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к новой попытке прорыва в Россию через границу в Курской области. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, за сутки украинские войска более 40 раз обстреляли из танков российские позиции в Глушковском районе. Кроме того, с 27 мая фиксируются скопления живой силы и техники ВСУ в пяти километрах от границы России в Сумской области — напротив курских населенных пунктов Теткино и Попово-Лежачи.

Канал также выяснил, что на данный момент украинская сторона смогла перебросить к границе около 40 бойцов пехоты и 7 танков Т-72.

Днем ранее сообщалось о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Белгородскую область. По данным СМИ, сначала ВСУ обстреляли авиацией контрольно-пропускной пункт в селе Козинка, а затем направили в его сторону 12 бойцов.