Спрос на премиальные смартфоны вырос

Canalys: Каждый третий проданный смартфон в Европе оказался премиальным

Доля премиальных смартфонов в поставках устройств в Европе достигла рекордного показателя. Об этом сообщается в отчете Canalys.

Специалисты рассказали, что по итогам I квартала 2025 года рынок смартфонов в Европе снизился на 2 процента. За первые три месяца поставщики отгрузили 32,4 миллиона девайсов, что меньше, чем 33,1 миллиона гаджетов годом ранее.

При этом 32 процента поставок — каждый третий отгруженный аппарат — пришлись на премиальные смартфоны. В Canalys понимают под премиум-устройствами те аппараты, которые стоят дороже 800 евро, или около 73 тысяч рублей. Главными поставщиками дорогих смартфонов оказались Apple и Samsung.

Эти же корпорации возглавили европейский рынок смартфонов. Samsung получила долю 38 процентов, Apple — 25 процентов. Ниже расположились Xiaomi, Motorola и Google — они получили 16,5 и 3 процента соответственно. Специалисты подчеркнули, что американский бренд Google впервые попал в топ-5 по европейским поставкам смартфонов.

Согласно прогнозу аналитиков, директивы Европейского союза по экодизайну и аккумуляторам создают неблагоприятные условия для рынка дешевых смартфонов. Поэтому доля премиальных девайсов продолжит расти.

В конце мая эксперты Canalys заявили, что Xiaomi вытеснила Apple с места лидера рынка носимых устройств — фитнес-трекеров и умных часов. Китайский гигант за первые три месяца года поставил на рынок 8,7 миллиона устройств, получив долю 19 процентов.