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19:15, 23 мая 2025Наука и техника

Apple потеряла лидерство на рынке носимых устройств

Canalys: Xiaomi вытеснила Apple с места лидера рынка носимых устройств
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Adam Gray / Reuters

Американская корпорация Apple потеряла место главного поставщика носимой электроники в мире. Об этом говорится в актуальном отчете компании Canalys.

Соответствующие данные специалисты привели за I квартал 2025 года. Эксперты Canalys относят к носимым гаджетам фитнес-трекеры и умные часы. Предыдущий лидер сегмента Apple потерял первую позицию и уступил ее Xiaomi. Китайский гигант за первые три месяца года поставил на рынок 8,7 миллиона устройств, получив долю 19 процентов.

На счету Apple оказалось 7,6 миллиона гаджетов, ее доля составила 16,3 процента. В топ-3 попала Huawei, которая поставила на рынок 7,1 миллиона устройств и получила долю 15,1 процента. В первую пятерку также вошли Samsung и Garmin.

Отмечается, что за квартал Xiaomi нарастила поставки на 44 процента, тогда как Apple — всего на 5 процентов. Самый большой рост продемонстрировала корейская Samsung, поставки которой увеличились на 74 процента.

Всего за квартал на рынок носимых девайсов во всем мире было поставлено 46,6 миллиона гаджетов. В годовом исчислении рынок вырос на 19 процентов.

Ранее эксперты Canalys назвали Apple крупнейшим производителем наушников в мире. Она заняла долю 23,3 процента.

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