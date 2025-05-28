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16:09, 28 мая 2025Наука и техника

«Роскосмос» и МГТУ имени Баумана создадут спутники

«Роскосмос» и МГТУ имени Баумана создадут 100 спутников формата CubeSat
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / РИА Новости

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») и Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве и создании системы малых спутников формата CubeSat. Об этом сообщили в госкорпорации.

Партнеры будут совместно разрабатывать и производить спутники различного назначения на основе платформы Cubesat МГТУ. Также университет и холдинг отработают технологические решения для уже существующих многоспутниковых группировок.

Всего планируют создать около ста малых аппаратов CubeSat размера 6U. Отмечается, что такой формат обеспечит оптимальную комбинацию небольшой массы платформы и объема для размещения целевой нагрузки. Кроме того, РКС и МГТУ планируют разрабатывать различное оборудование для наноспутников.

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