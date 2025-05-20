Названо условие для создания многоспутниковых группировок

Российские предприятия должны наладить масштабный конвейерный выпуск космических аппаратов для развертывания многоспутниковых группировок. Условия создания орбитальных группировок назвал председатель правительства России Михаил Мишустин, передает ТАСС.
«Для развертывания многоспутниковых группировок предстоит наладить массовый конвейерный выпуск космических аппаратов», — сказал он в ходе стратегической сессии по развитию космической отрасли.
В январе бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что орбитальную группировку России хотят увеличить к 2030 году. В нее должно входить около 650 государственных спутников.
В августе 2024 года первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов сообщил, что госкорпорация начнет серийную сборку спутников через три года. По его словам, на первом этапе планируют выпускать более 100 спутников в год.