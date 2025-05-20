Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:54, 20 мая 2025Наука и техника

Названо условие для создания многоспутниковых группировок

Мишустин: Для создания многоспутниковых группировок нужен конвейерный выпуск
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Российские предприятия должны наладить масштабный конвейерный выпуск космических аппаратов для развертывания многоспутниковых группировок. Условия создания орбитальных группировок назвал председатель правительства России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Для развертывания многоспутниковых группировок предстоит наладить массовый конвейерный выпуск космических аппаратов», — сказал он в ходе стратегической сессии по развитию космической отрасли.

Материалы по теме:
«До сих пор не могу понять, как я это сделал» 60 лет назад Алексей Леонов первым вышел в открытый космос
«До сих пор не могу понять, как я это сделал»60 лет назад Алексей Леонов первым вышел в открытый космос
18 марта 2025
«Мы строим старт на берегу древней цивилизации» 70 лет назад построили Байконур. Как появился крупнейший космодром в мире?
«Мы строим старт на берегу древней цивилизации»70 лет назад построили Байконур. Как появился крупнейший космодром в мире?
12 апреля 2025

В январе бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что орбитальную группировку России хотят увеличить к 2030 году. В нее должно входить около 650 государственных спутников.

В августе 2024 года первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов сообщил, что госкорпорация начнет серийную сборку спутников через три года. По его словам, на первом этапе планируют выпускать более 100 спутников в год.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

    Украинцы пожаловались на угрозы и оскорбления со стороны польских полицейских

    В ВСУ создали первую штурмовую мотоциклетную роту

    На Украине сделали признание о тяжелом положении ВСУ

    В Италии раскрыли план Трампа по Украине

    Взрыв суперкара за 20 миллионов рублей на трассе в Подмосковье попал на видео

    Арестович прекратил собирать средства на оружие для ВСУ

    Блогер захотел узнать, как чувствуют себя незрячие люди, и не справился с последствиями. Почему такие эксперименты опасны?

    «Сидите дома, пока не похудеете». Туристы ненавидят попутчиков с лишним весом. Через что им приходится пройти, чтобы увидеть мир?

    Работающий с Соловьевым телеведущий раскрыл личную подробность о нем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости