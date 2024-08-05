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14:43, 5 августа 2024Наука и техника

«Роскосмос» через три года начнет серийную сборку спутников

«Роскосмос»: госкорпорация начнет серийную сборку спутников в 2027 году

Фото: Роскосмос / РИА Новости

«Роскосмос» начнет серийную сборку спутников через три года. Об этом «Интерфаксу» сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов.

«Пока остановились на том, что целесообразно переходить на конвейер в два этапа. На первом выходим на изготовление в районе 100 с небольшим спутников в год, дальше расширяем возможности и отлаживаем технологии», — сказал руководитель.

По его словам, в рамках первого этапа в 2027 году должно стартовать серийное производство космических аппаратов. При необходимости в 2030 году возможно расширение производства серийных спутников.

В октябре 2023-го гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что перед «Роскосмосом» стоит задача перехода к серийному выпуску спутников, поскольку темпы выпуска космических аппаратов в России ниже, чем у мировых держав.

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      Иван Потапов
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