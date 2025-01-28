Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:55, 28 января 2025Наука и техника

«Роскосмос» захотел разместить 650 государственных спутников к 2030 году

Борисов: В орбитальную группировку РФ должно входить 650 аппаратов к 2030 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Орбитальную группировку России хотят увеличить к 2030 году. В нее должно входить около 650 государственных спутников. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает ТАСС.

«В этом году стартует амбициозный национальный проект, задача которого состоит в том, чтобы укрепить наши позиции в космосе и помочь нашей отрасли стать драйвером в обеспечении технологического суверенитета. Цель проекта — создать к 2030 году многоспутниковую группировку из примерно 650 аппаратов», — сказал он на пленарном заседании 49-х Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения»).

Борисов подчеркнул, что в это число не входят коммерческие спутники. По его словам, каждый размещенный аппарат станет «глазами, ушами или голосом» России в космосе. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов (ФП). Проект «Сфера» нацелен на комплексное развитие космических информационных технологий, в рамках ФП «Космическое партнерство» ведут работу с частными компаниями, а ФП «Производство» нацелен на конвейерный выпуск спутников.

Материалы по теме:
«Я надеюсь, что Луна выживет» 65 лет назад СССР первым достиг поверхности Луны. Как на это отреагировали в мире?
«Я надеюсь, что Луна выживет»65 лет назад СССР первым достиг поверхности Луны. Как на это отреагировали в мире?
12 сентября 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

Также в нацпроект входит ФП «Метан», связанный с созданием новых ракет на экологически чистых компонентах, и проект «Научно-образовательные спутники». Борисов отметил, что в ходе реализации проекта должны получить не менее 20 новых образцов техники, включая спутники и ракеты-носители.

В марте 2024 года в «Роскосмосе» сообщили, что центр Келдыша провел успешные огневые испытания плазменного двигателя КМ-55, предназначенного для использования в малых спутниках проекта «Сфера».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Закрытые аэропорты юга России опубликовали более 150 вакансий. Кого они ищут и с чем это связано?

      Курьеру-мигранту дали срок за попытку изнасилования заказавшей еду россиянки

      Российская стюардесса составила топ лучших направлений для путешествий на каждый месяц

      В сети восхитились внешностью Димы Билана после смены имиджа

      Москвичам пообещали морозное начало февраля

      Пьяный пассажир самолета при задержании назвал полицейских крысами и попал на видео

      Опасающихся мобилизации украинцев решили заменить работниками из Бангладеш

      Военные самолеты России выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

      Россиянин зашел в гости к двум друзьям-братьям и заколол их ножом

      Россиянина осудят за совершенное в 1993 году покушение на знакомого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше