«Роскосмос» захотел разместить 650 государственных спутников к 2030 году

Борисов: В орбитальную группировку РФ должно входить 650 аппаратов к 2030 году

Орбитальную группировку России хотят увеличить к 2030 году. В нее должно входить около 650 государственных спутников. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает ТАСС.

«В этом году стартует амбициозный национальный проект, задача которого состоит в том, чтобы укрепить наши позиции в космосе и помочь нашей отрасли стать драйвером в обеспечении технологического суверенитета. Цель проекта — создать к 2030 году многоспутниковую группировку из примерно 650 аппаратов», — сказал он на пленарном заседании 49-х Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения»).

Борисов подчеркнул, что в это число не входят коммерческие спутники. По его словам, каждый размещенный аппарат станет «глазами, ушами или голосом» России в космосе. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов (ФП). Проект «Сфера» нацелен на комплексное развитие космических информационных технологий, в рамках ФП «Космическое партнерство» ведут работу с частными компаниями, а ФП «Производство» нацелен на конвейерный выпуск спутников.

Также в нацпроект входит ФП «Метан», связанный с созданием новых ракет на экологически чистых компонентах, и проект «Научно-образовательные спутники». Борисов отметил, что в ходе реализации проекта должны получить не менее 20 новых образцов техники, включая спутники и ракеты-носители.

В марте 2024 года в «Роскосмосе» сообщили, что центр Келдыша провел успешные огневые испытания плазменного двигателя КМ-55, предназначенного для использования в малых спутниках проекта «Сфера».