Россиян предупредили об опасном действии при атаках беспилотников

Депутат Швыткин предупредил об опасности съемки атак беспилотников

Фото и видеосъемка во время атаки беспилотников могут быть опасны, предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он объяснил, что это может раскрыть дислокацию систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Конечно, фото и видеосъемка в такие моменты запрещены категорически. Потому что, когда люди начинают делиться такими кадрами, это раскрывает дислокацию наших средств ПВО, показывает их работу», — сказал депутат.

Он также добавил, что более правильными во время атаки беспилотников будут попытки обеспечения безопасности — своей и окружающих, а также возможная помощь.

«Я в принципе очень критически отношусь к съемкам. У кого-то горе, а кто-то снимает. В такие моменты надо принимать меры, вызывать спасателей, оказывать помощь. Возможно, помогать с эвакуацией, с ориентированием спецслужб», — рекомендовал Швыткин.

По данным Минобороны России, за вечер 27 мая и ночь 28 мая средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 296 дронов. 42 из них сбили в Подмосковье. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в селе Троицкое под Чеховом повреждения получили три жилых дома.