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11:54, 28 мая 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили об опасном действии при атаках беспилотников

Депутат Швыткин предупредил об опасности съемки атак беспилотников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Юрий Швыткин

Юрий Швыткин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Фото и видеосъемка во время атаки беспилотников могут быть опасны, предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он объяснил, что это может раскрыть дислокацию систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Конечно, фото и видеосъемка в такие моменты запрещены категорически. Потому что, когда люди начинают делиться такими кадрами, это раскрывает дислокацию наших средств ПВО, показывает их работу», — сказал депутат.

Он также добавил, что более правильными во время атаки беспилотников будут попытки обеспечения безопасности — своей и окружающих, а также возможная помощь.

«Я в принципе очень критически отношусь к съемкам. У кого-то горе, а кто-то снимает. В такие моменты надо принимать меры, вызывать спасателей, оказывать помощь. Возможно, помогать с эвакуацией, с ориентированием спецслужб», — рекомендовал Швыткин.

По данным Минобороны России, за вечер 27 мая и ночь 28 мая средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 296 дронов. 42 из них сбили в Подмосковье. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в селе Троицкое под Чеховом повреждения получили три жилых дома.

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