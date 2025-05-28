Россиянам предложили 50-процентные скидки на отдых в популярной мусульманской стране

АТОР: Отели Катара предложили 50-процентные скидки на летний отдых

Российским туристам предложили 50-процентные скидки на проживание в отелях популярной мусульманской страны — речь идет о Катаре. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Благодаря таким ценам отдыхающие смогут позволить себе премиальные отели летом 2025 года, отмечают эксперты. Уточняется, что скидки стартуют от 20 процентов.

Так, семидневное проживание в пятизвездочном Marsa Malaz Kempinski обойдется в 225 тысяч рублей, а в Rixos Gulf Doha Hote — в 205 тысяч рублей. Всего 167 тысяч рублей будет стоить недельный отпуск в Intercontinental Doha Beach Resort.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились в Катар на майские праздники, популярность этой мусульманской страны у туристов выросла в четыре раза. Специалисты заявили, что в последние годы узнаваемость этого ближневосточного государства среди соотечественников становится все больше.