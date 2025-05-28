Россияне стали хуже справляться с долгами

ЦБ: Доля реструктурированных кредитов в портфеле банков выросла до 2,7 процента

С октября 2024-го по апрель 2025-го доля реструктурированных розничных кредитов в совокупном портфеле российских банков увеличилась до 2,7 процента. О том, что граждане стали хуже справляться с собственными долгами, сообщается в «Обзоре финансовой стабильности» Центробанка (ЦБ).

К реструктуризации кредитов заемщик прибегает, когда понимает, что больше не может выполнять условия предоставленного займа. За подобной услугой он может обратиться в случае падения собственных доходов, роста кредитной нагрузки и неспособности осуществлять выплаты с учетом прописанной в договоре процентной ставки.

В регуляторе отметили, что за последние шесть месяцев банки стали чаще сталкиваться с подобными обращениями клиентов. Для сравнения, по итогам первой половины 2023 года доля реструктурированных кредитов в суммарном банковском портфеле составила 1,1 процента. Таким образом, за неполный год показатель увеличился на 1,6 процентного пункта.

В ЦБ объяснили подобную динамику тем, что за кредитами с повышенными ставками чаще всего обращаются граждане с высоким уровнем кредитного риска. В настоящее время ставки по займам в ряде банков составляют 25-40 процентов годовых. Несмотря на это, ряд граждан подобное обстоятельство не отпугивает, что в итоге приводит к повышению рисков невыплат.

В то же время жесткая денежно-кредитная политика все же оказывает охлаждающий эффект на розничный сектор, отмечают в ЦБ. В свою очередь, рост доходов населения не позволяет говорить о критической ситуации с облуживание долгов физлиц. С октября по апрель доля доходов, которые граждане тратят на обслуживание своих кредитов, снизилась на 1,2 процентного пункта в годовом выражении и опустилась до отметки в 10,1 процента, заключили в регуляторе.

Несмотря на это, тенденция роста объемов реструктурированных кредитов в России все же набирает обороты. Так, по итогам первого квартала 2025 года суммарный размер проблемных займов в стране достиг максимальных с начала 2022-го 265 миллиардов рублей. По сравнению с данными за конец прошлого года показатель увеличился в полтора раза, а год к году — в 2,3 раза. При этом количество таких кредитов выросло в меньшей степени — на 0,6 процента за квартал и в 1,6 раза в годовом выражении, до 357 тысяч. Трудности с обслуживанием долговых обязательств наблюдаются как у физлиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, отметили в ЦБ.