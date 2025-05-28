Россиянина осудили за оскорбление и нападение на полицейского через год после побега

В Уфе осудили мужчину за оскорбление и нападение на полицейского

В Уфе осудили мужчину за оскорбление и нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 319 («Оскорбление представителя власти») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Как установил суд, в июле 2023 года сотрудники полиции прибыли на вызов по сообщению о пьяном мужчине, который нарушал общественный порядок в подъезде жилого дома. Когда они вывели мужчину на улицу и попытались посадить в служебный автомобиль, он начал сопротивляться, оскорбил и ударил полицейского.

После того как правонарушитель отбыл административное наказание, скрылся от следствия. Его объявили в розыск и задержали через год за рулем машины.

Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что напавшего с шилом на полицейских россиянина осудили на 16 лет.