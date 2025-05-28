Перечислены первые смартфоны Samsung с Android 16

Южнокорейская корпорация Samsung представила бета-версию обновления Android 16 для своих устройств. На это обратил внимание профильный портал SamMobile.
Бета-версия операционной системы (ОС) с фирменной оболочкой One UI 8 уже стала доступна для ряда смартфонов, которые перечислили в компании. Предварительную версию Android 16 первыми получили Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra — флагманские смартфоны актуальной серии. В настоящий момент бета-версия доступна только в США, Великобритании, Германии и Южной Корее.
В Samsung уже заявили, что первыми стабильную версию Android 16 получат складные девайсы Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7. Затем фирма будет распространять публичный апдейт для всех поддерживаемых смартфонов и закончит этот процесс до конца года. В компании пока не стали раскрывать весь список гаджетов, которые получат Android 16.
По мнению специалистов SamMobile, до выпуска стабильной версии ОС Samsung представит 4-6 бета-версий. По этой причине процесс выпуска публичной сборки затянется на месяцы. Однако авторы заметили, что Samsung обещает не тянуть с обновлениями, чтобы компенсировать задержку выхода Android 15 в 2024 году.
В конце мая пользователи Samsung пожаловались на сломанные дисплеи после обновления Android. Проблема была связана с появлением зеленых полос на экране устройств после выпуска апдейта Android и внутренней прошивки One UI 6.1.