Стало известно о «непонятном сообществе» в деле о резне на вечеринке в Байкальске

Глава иркутского Минобра Парфенов: Жертвы резни в Байкальске были в сообществе

Жертвы резни в Байкальске Иркутской области были объединены в «непонятное сообщество». Об объединении подростков стало известно из слов главы иркутского Минобра Максима Парфенова во время совещания с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, кадры мероприятия опубликованы во «ВКонтакте».

Как рассказал Парфенов, «сообщество» в деле о трагедии на вечеринке вызывает «ряд вопросов».

Чиновник добавил, что группа, объединявшая участников закончившегося резней празднования дня рождения, включала детей с седьмого по десятый класс.

По предварительной информации, резню в Байкальске устроил 17-летний Михаил после того, как одна из гостий вечеринки отказала ему в сексе. Его жертвами стали четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет. После трагедии в городе объявили трехдневный траур.

