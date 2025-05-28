Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:03, 28 мая 2025Россия

Стало известно о «непонятном сообществе» в деле о резне на вечеринке в Байкальске

Глава иркутского Минобра Парфенов: Жертвы резни в Байкальске были в сообществе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Иркутской области

Жертвы резни в Байкальске Иркутской области были объединены в «непонятное сообщество». Об объединении подростков стало известно из слов главы иркутского Минобра Максима Парфенова во время совещания с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, кадры мероприятия опубликованы во «ВКонтакте».

Как рассказал Парфенов, «сообщество» в деле о трагедии на вечеринке вызывает «ряд вопросов».

Чиновник добавил, что группа, объединявшая участников закончившегося резней празднования дня рождения, включала детей с седьмого по десятый класс.

По предварительной информации, резню в Байкальске устроил 17-летний Михаил после того, как одна из гостий вечеринки отказала ему в сексе. Его жертвами стали четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет. После трагедии в городе объявили трехдневный траур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли новую тактику атак ВСУ. Что в ней необычного?

    Кремль назвал возможную площадку для переговоров по Украине

    Шойгу рассказал министру госбезопасности КНДР о подвиге корейских бойцов в Курской области

    «Роскосмос» и МГТУ имени Баумана создадут спутники

    Мерц ответил на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине

    У Стаса Михайлова обнаружили долг перед налоговой

    Больная собака сорвала рейс пассажирского самолета в США

    В Москве раскрыли масштабную аферу в трех автосалонах на 180 миллионов рублей

    В Банке России заявили о разнообразии вариантов решений по ключевой ставке

    Симоньян допустила удары Москвы по Берлину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости