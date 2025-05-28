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14:24, 28 мая 2025Бывший СССР

Стало известно настоящее время снятия США ограничений на удары вглубь России

США еще при Байдене сняли ограничения с Украины на удары вглубь России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Еще при бывшем президенте США Джо Байдене были сняты ограничения для Украины на удары дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом сообщает британская газета Mirror со ссылкой на украинские источники.

Исходя из этого издание сделало вывод, что снятие нынешним президентом США Дональдом Трампом любого запрета на применение оружия будет чисто символическим. Газета отмечает, что еще а ноябре 2024 года Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России, но это решение не предавалось огласке во избежание большей эскалации в отношениях между США и Россией.

Ранее Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на удары вглубь РФ.

До этого лава парламентского комитета по иностранным делам Украины Александр Мережко заявил, что удары вглубь территории России ничего не значат, если запасы ракет большой дальности сокращаются.

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