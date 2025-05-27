На Украине высказались об ударах вглубь России

Мережко: Удары вглубь территории России ничего не значат

Удары вглубь территории России ничего не значат, если запасы ракет большой дальности сокращаются. Об этом Newsweek высказался глава парламентского комитета по иностранным делам Украины Александр Мережко.

«Поддержка Киева в запуске ракет большой дальности, поставляемых НАТО, вглубь территории России мало что значит, если запасы такого оружия на Украине сокращаются», — сообщил он.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц снял ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия. Он также отметил, что к такому решению присоединились Великобритания, Франция и США.

Ранее США одобрили передачу Украине артиллерийских ракет большой дальности. В пакет войдут 125 видов ракетных и зенитных комплексов из Германии.