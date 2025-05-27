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17:16, 27 мая 2025Бывший СССР

На Украине высказались об ударах вглубь России

Мережко: Удары вглубь территории России ничего не значат
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Александр Мережко

Александр Мережко. Фото: Апарат Верховної Ради України / Wikimedia

Удары вглубь территории России ничего не значат, если запасы ракет большой дальности сокращаются. Об этом Newsweek высказался глава парламентского комитета по иностранным делам Украины Александр Мережко.

«Поддержка Киева в запуске ракет большой дальности, поставляемых НАТО, вглубь территории России мало что значит, если запасы такого оружия на Украине сокращаются», — сообщил он.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц снял ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия. Он также отметил, что к такому решению присоединились Великобритания, Франция и США.

Ранее США одобрили передачу Украине артиллерийских ракет большой дальности. В пакет войдут 125 видов ракетных и зенитных комплексов из Германии.

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