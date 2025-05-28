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08:47, 28 мая 2025Культура

Медики выявили у Киркорова частичный некроз кожи

Врачи выявили у Филиппа Киркорова частичный некроз кожи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У эстрадного певца, народного артиста России Филиппа Киркорова диагностировали частичный некроз кожи. Об этом написало издание Super.ru со ссылкой на имеющуюся в распоряжении медицинскую справку.

«Согласно документу, артист получил ожог второй степени, осложненный бурситом, частичным некрозом кожи, рожистым воспалением, лимфаденопатией слева», — сказано в документе.

Как утверждается, знаменитости рекомендовали наблюдаться у хирурга, ежедневно перевязывать рану, проводить антибактериальную терапию. Также врачи призвали Киркорова ограничить физическую нагрузку. При ухудшении состояния необходима госпитализация, подчеркивается в справке.

23 мая Филипп Киркоров попал в больницу в Москве. К госпитализации привели последствия инцидента во время концерта в Санкт-Петербурге в конце апреля, когда на артисте загорелась куртка. Утверждается, что у исполнителя развилось воспаление суставов после ожога руки.

Накануне в соцсетях появилась информация, что Филиппа Киркорова выпишут из больницы через несколько недель. По прогнозам медиков, он проведет в лечебном учреждении от двух до трех недель.

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