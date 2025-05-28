Умер четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Хасимиков

Четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Хасимиков умер в возрасте 72 лет

Четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе в составе сборной СССР Салман Хасимиков умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили рассказал ТАСС, что бывший спортсмен лежал в больнице из-за проблем с сердцем. «Трагедия. Светлая ему память», — добавил функционер.

Мамиашвили также рассказал о том, что в 1990-х годах Хасимиков пробовал себя в качестве рестлера. «Вообще человек был удивительный, по-хорошему амбициозный», — добавил глава ФСБР.

Хасимиков выигрывал чемпионат мира в весовой категории свыше 100 килограммов в 1979, 1981, 1982 и 1983 годах. На Олимпиаду-1980 борец не смог квалифицироваться из-за поражения в финале чемпионата СССР, а Игры-1984 советская сборная бойкотировала.