«Умный браслет» в помощь пенсионерам и медикам создали в России

В Новосибирске создали уникальный умный браслет для пенсионеров и медиков

В Новосибирске учащийся в университете Михаил Евдокимов создал необычный гаджет в помощь пенсионерам и врачам. О новом достижении в стенах НГУ пишет РИА Новости.

Умный браслет, как отмечается, внешне очень похож на обычные смарт-часы. В дальнейшем же размер устройства уменьшится.

Гаджет может отслеживать важные жизненные показатели и активность людей с ограничениями здоровья. В частности, он показывает температуру тела, ритм биения сердца, насыщение крови кислородом и положение его владельца в пространстве.

Если будут зафиксированы какие-либо отклонения от нормы, то вся информация автоматически отправится медицинским работникам, под наблюдением которых находится человек. «Благодаря этой разработке отслеживать состояние одиноких пожилых людей можно дистанционно в режиме онлайн», — заявили в НГУ.

Евдокимов сообщил, что особенность его гаджета заключается в направленности на автономность системы, имеющей собственный источник питания и обладающей максимальной энергоэффективностью. «Увеличение численности пожилого населения и пациентов, страдающих различными заболеваниями, связанными с образом жизни, делают критически важной эту разработку систем, облегчает отслеживание состояния здоровья людей вне больниц, что позволяет им оставаться дома или на работе…» — пояснил разработчик.

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