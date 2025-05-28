Депутат ХДС Кизеветтер назвал заявления Мерца по оружию для Украины бесполезными

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на военные поставки для Украины бесполезными. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Такие заявления в целом бесполезны, поскольку они наглядно демонстрируют слабость Европы для России», — отметил он.

По его словам, снятие ограничений по дальности действия предоставляемого Киеву оружия завершилось в конце прошлого года во Франции, Великобритании и США, которые поставили такие системы дальнего действия, как StormShadow, Scalp, ATACMS. Германия, подчеркнул Кизеветтер, не имеет к этому отношения, поскольку она не поставляла Украине системы большой дальности действия.

В настоящее время в правящей коалиции Германии все еще нет единства по вопросу поставок Киеву крылатых ракет Taurus. Соответственно, добавил депутат, заявление о снятии ограничений на военные поставки для Украины является бесполезным.

26 мая Мерц объявил о снятии Берлином ограничений на дальность ударов оружия, поставляемого Украине. По его словам, те же ограничения были сняты Великобританией, Францией и США. Американский Госдеп отказался подтверждать эту информацию.