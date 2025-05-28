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19:51, 28 мая 2025Мир

В ЕС осудили снятие ограничений на удары ВСУ вглубь России

Картайзер: Снявшие ограничения на удары ВСУ страны стали частью конфликта
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Страны, которые сняли ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории, становятся частью конфликта. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга (ЕП) Фернан Картайзер, его слова передает РИА Новости.

«Насколько мне известно, ВСУ не могут самостоятельно использовать такие системы. Таким образом, участие западных военных специалистов необходимо. Навигация, спутниковые данные — все это возможно только с их помощью. Поэтому страны, что пошли на этот шаг, по сути становятся частью конфликта. Это несет большие риски, в том числе и для моей страны», — отметил евродепутат.

Кроме того, Картайзер указал на то, что большинство европейцев понимают, что у Украины нет выхода из конфликта военным способом, поэтому необходимо искать дипломатические пути урегулирования кризиса. По его словам, в противном случае для региона вырастает риск эскалации.

26 мая Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения на дальность ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Канцлер также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

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