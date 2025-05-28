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04:04, 28 мая 2025Россия

Взрывы прогремели над российским городом

Не менее трех взрывов прогремело над Рязанью, сработала система ПВО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Не менее трех взрывов прогремело над Рязанью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам.

По словам очевидцев, взрывы и стрельба раздались над Рязанью около 03:40 утра. Над несколькими районами города было слышно не менее трех громких хлопков.

До этого система ПВО сбила еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону российской столицы.

Ранее взрывы и сирены воздушной опасности были слышны в подмосковных Троицке и Подольске. Отмечается, что всего за час сбито 10 украинских беспилотников на подлете к столице.

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