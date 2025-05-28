Захарова иронично ответила оппозиции Дагестана

Захарова сравнила реакцию оппозиции Дагестана на ее визит со стишком Маршака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично ответила оппозиционно настроенным медиаресурсам Дагестана, сравнив их реакцию на визит дипломата с детским стишком Самуила Маршака «Мельник, мальчик и осел».

«Немного напоминает детский стишок "Где это видано, где это слыхано". Если серьезно, то эти два дня я и мои коллеги-журналисты были окружены заботой и вниманием как представителей руководства Республики, так и дагестанцев, которые буквально влюбили нас в свой регион», — написала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что протесты польских чиновников из-за якобы удаления крестов на военном кладбище в Тверской области выглядят цинично на фоне уничтожения памятников в Польше.