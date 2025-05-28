Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:11, 28 мая 2025Мир

Захарова заявила о превращении жизни на Западе в дипфейк

Представитель МИД РФ Захарова: Жизнь на Западе превратилась в сплошной дипфейк
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Белицкий Дмитрий / АГН «Москва»

Вся жизнь на Западе превратилась в сплошной дипфейк, а люди уезжают оттуда, чтобы открыть для себя правду. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«У них вся жизнь превратилась в один сплошной дипфейк. Уже невозможно отделить, потому что это настолько все абсурдно», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что ранее из Европы люди уезжали, чтобы открыть новые земли, а в наше время Западную Европу покидают, чтобы «открыть правду, которая от них была заблокирована».

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что в европейских странах еще есть те, кто задается вопросами, чтобы не жить в фейковых условиях. По ее словам, французские журналисты около недели назад приезжали, чтобы взять интервью у российских общественных деятелей.

Ранее Мария Захарова призвала внимательно проверять достоверность заявлений западных политиков. Она предупредила, что нужно проверять все с удвоенным вниманием, ибо велик шанс, что очевидно фейковое абсурдное заявление может оказаться точной цитатой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о сроках завершения конфликта

    Директора российского судоремонтного завода обвинили в афере

    Названы ранние проявления разных типов слабоумия

    Волейболист российского клуба умер в 18 лет

    Стало известно о службе братьев расправившегося со сверстниками подростка на СВО

    Стало известно об эвакуации военкомата в Москве после сообщения о минировании

    Лавров заявил о нежелании России «делить террористов на плохих и хороших»

    Бросивший отраву в вольеры с животными в Московском зоопарке объяснил свой поступок

    Стали известны подробности об устроившем резню в Иркутской области подростке

    Китайская экономика разочаровала европейский бизнес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости