Завершено расследование дела о хулиганской расправе над участником СВО

СК направил в суд дело об убийстве участника СВО в Армавире

Завершено расследование уголовного дела о расправе над участником специальной военной операции (СВО) в Армавире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы в суд для рассмотрения по существу. В преступлении обвиняется 29-летний Альберт Пилосян, который после задержания признался в том, что нанес ножевые ранения военному в ходе конфликта у кафе ночью 14 июля 2024 года.

Его 28-летний брат и 32-летний приятель, участвовавшие в нападении на участника СВО, также предстанут перед судом. Им вменили хулиганство и укрывательство особо тяжкого преступления. Вместе с ними будут судить их знакомого полицейского за злоупотребление и превышение должностных полномочий. В ходе следствия было установлено, что силовик не прекратил конфликтную ситуацию, не вызвал правоохранительные органы и не задержал напавших.

По версии следствия, в ночь на 14 июля 2024 года у кафе на улице Ленина произошел конфликт между участником СВО и тремя незнакомыми ему мужчинами. Сначала военному угрожал 32-летний мужчина, далее участника СВО ударил по голове и толкнул его 28-летний брат. Затем со спины напал и нанес ножом два удара в живот третий сообщник 29 лет. Раненый сумел сбежать от них и добраться до больницы, но усилия врачей оказались тщетны — они не смогли спасти военного.

Трое напавших скрылись на машине, их объявили в розыск и задержали спустя некоторое время.