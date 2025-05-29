46-летняя Кейт Хадсон показала фото в бюстгальтере

46-летняя актриса Кейт Хадсон показала фото в голубом бюстгальтере с принтом

Американская актриса Кейт Хадсон показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя звезда фильмов «Война невест» и «Достать ножи» позировала на размещенном снимке в ультракоротких шортах и голубом бюстгальтере с принтом и мягкими чашками. Кроме того, она надела широкополую темную шляпу. При этом в руках знаменитость держала бокал с игристым.

В апреле 46-летняя Кейт Хадсон поделилась снимком в откровенном бикини. Она предстала в желтом бандо от купальника и пляжном парео, которое она повязала на талию.